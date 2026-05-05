「誰にでも優しい人だけど、私の前ではちょっと違う？」そんなふとした違和感、それは“あなたが特別”である証かもしれません。男性は本命女性にだけ、優しさとは別の“独占欲”を無意識に見せることがあるのです。そこで今回は、そんな男性が本命だけに見せる“ちょっとした独占欲”を紹介します。他の男性の話題に敏感＝誰にも渡したくない！友達や同僚など他の男性の話をすると、露骨に反応が変わる彼。「ふーん、その人とよく