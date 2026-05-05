お腹まわりが重たく見える原因は、“ねじる動きの不足”にある可能性も。なぜなら、体幹の可動域が狭くなると、脇腹の筋肉が使われにくくなり、くびれのラインがぼやけやすくなるからです。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ロシアンツイスト】。体幹を安定させながら脇腹にアプローチし、すっきりとしたウエスト印象を引き出します。【STEP１】姿勢をつくる床に座り、両ひざを立てます。骨盤を軽く立てて背骨を上へ伸ばし、