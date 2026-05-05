見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第27回）が5日に放送され、りん（見上）の母・美津（水野美紀）のまさかの行動や接客姿が描かれると、ネット上には「すごいな笑笑」「母上強すぎてwww」「さすがすぎる」などの反響が寄せられた。【写真】笑顔で拍手を浴びる母・美津（水野美紀）『風、薫る』第27回よりバーンズ