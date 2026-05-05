タレントでアーティストのあのが、5日までに自身のInstagramを更新。出演作の舞台あいさつ＆レッドカーペットに出席したことを報告し、美しすぎるオフショットを公開した。【写真】かわいくてスタイルも抜群なあのちゃん（8枚）窪塚洋介＆亀梨和也W主演の『外道の歌 SEASON2』に、普段はメイドカフェで働く冷酷な殺人鬼・近野智夏役で出演しているあの。今回の投稿では「本日第4回横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チー