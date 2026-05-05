天皇賞・春で４つめのＧ１タイトルをつかんだクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は近日中に放牧へ出される。前走の天皇賞は歴代で３番目に速い３分１３秒７の勝ち時計。好位から自ら動き、踏ん張り通すタフな競馬で勝ち切った。斉藤崇調教師は「脚元も大丈夫。問題はなさそうです。とりあえず、一たん放牧に出します」と現状を説明。今後は状態などを見ながら、決めることになりそうだ。