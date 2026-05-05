リンゼイ・ボンが驚異的な回復アルペンスキー女子の英雄リンゼイ・ボン（米国）の驚異的な回復が話題を集めている。2月に行われたミラノ・コルティナ五輪で激しく転倒。一時は脚切断の危機も報じられた41歳の近影に「常軌を逸してる！」とファンは衝撃を受けている。真っ赤なジャケットとパンツのセットアップを着たボン。両脇には松葉杖をついているが、足元はなんとハイヒールを履いている。日本時間2日に自身のインスタグ