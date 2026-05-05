馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はエイシンヒカリが勝った２０１５年のエプソムＣを取り上げる。その後、海外Ｇ１を連勝する芦毛のディープインパクト産駒による重賞初勝利だった。わずか首差でも、強さの際立つ逃走劇だった。エイシンヒカリは好スタートを決めて真っすぐハナへ。後続を引きつける逃げで、１０００メートル通過５９秒２のマイペースに持ち込んだ。鞍上の合図に少し外へよれ