元日向坂４６の東村芽依がネモフィラ畑での写真を公開し、好評だ。４日にインスタグラムで「ネモフィラ行けた」とつづり、ネモフィラ畑での写真を披露。ネモフィラカラーのカーディガンにホワイトのパンツを合わせたコーデになっている。この投稿にＳＮＳ上でファンからは「なんて爽やかな景色…そこに写るめいちゃん、こんな癒しを与える被写体は他にない」「圧倒的女神」「いや、さすがに美人すぎるだろ」「あかんもうほん