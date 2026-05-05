中国の大型連休「労働節」が５日、最終日を迎えた。例年は訪日客による積極的消費が期待される時期だが、外交的な対立が続く中、今年は空の便の約４５％が欠航するという異例の事態に見舞われた。中国航空データ会社の集計によると、連休期間中（１〜５日）の日中便の欠航率は前年同期比で約３３％上昇。特に関西国際空港や中部国際空港への打撃は深刻で、瀋陽、天津、寧波、福州、広州と結ぶ計５路線で欠航率１００％を記録し