◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）広島のドラフト４位・工藤泰己投手（北海学園大）が１軍に合流した。このまま出場選手登録されるとみられ、プロ初の１軍昇格となる。ファーム・リーグでは１２試合に登板で０勝２敗１セーブ、防御率４・５０の成績。大学時代に最速１５９キロを投じた剛腕だ。また、益田武尚投手と林晃汰内野手も合流。４日の試合後には、大瀬良大地投手と佐々木泰内野手が登録を抹消される