普段使っているティーバッグから、何十億もの微細なプラスチック粒子が溶け出している可能性が浮上した。 イランと英国の研究者による19件の研究をまとめた大規模なレビューによって、乾燥したティーバッグ1袋には約13億個のプラスチック粒子が含まれていることが判明した。さらに熱によって素材が分解されるため、抽出時にはその数が最大147億個にまで急増する可能性がある。 ナイロンや一般的なプラス