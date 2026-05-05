韓国大田（テジョン）の中心部で、暴力団員と推定される男たちのグループが刺青を見せながら乱闘を繰り広げていたことを受け、警察が捜査に乗り出した。5日、大田警察庁などによると、3日午前5時20分ごろ、大田市西区屯山洞（ソグ・ドゥンサンドン）にある建物の前で、成人男性5人が3対2に分かれて殴り合いの喧嘩をしていた。警察は喧嘩をしていた2人を現行犯で逮捕し、一緒にいた残りの3人についても暴行に加担したとみて立件した