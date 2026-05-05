中東戦争により封鎖されたホルムズ海峡付近で、被弾したとみられるHMM運航の中小型バルク貨物船の火災は鎮火したが、機関系統に致命的な損傷を受けており、自力航行が不可能な状態とみられている。5日、HMM関係者は「前日（午後8時40分ごろ）、爆発とともに発生した火災は、日付が変わった後にようやく鎮火した。二酸化炭素（CO2）を放出して消火作業を行った」とし、「人的被害はなく、火災の原因はまだ明らかになっていない」と