英国で権威のある文学賞「国際ブッカー賞」が10周年を記念して実施した読者投票で、韓国人作家・韓江（ハン・ガン）氏の小説『菜食主義者』が「最も好きな受賞作」に選ばれた。ブッカー賞側は2〜4月にホームページを通じて、2016〜2025年の受賞作10作品を対象に行われた投票で、約1万人の参加者のうち3分の1ほどが韓氏の『菜食主義者』を選んだと4日（現地時間）、明らかにした。ブッカー賞の国際部門である国際ブッカー賞は、2005