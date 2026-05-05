米国ワシントンD．C．のホワイトハウス近くで4日（現地時間）、大統領警護隊（シークレットサービス、SS）の要員と武装した男が銃撃を交わす事件が発生し、ホワイトハウスが一時閉鎖された。大統領警護隊によると、事件は米東部時間の同日午後3時30分ごろに発生した。大統領警護隊がX（旧ツイッター）で明らかにした事件現場は、ワシントン記念塔の南東に位置する交差点、15番街ーインディペンデンス・アベニューだ。ホワイトハウ