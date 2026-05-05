◇AIなど先端技術競争が火に油各地に潜む紛争の火種に油を注いだのは、先端技術の競争だ。人工知能（AI）をめぐる角逐戦が繰り広げられているが、これには膨大な水が必要だ。AIデータセンターではサーバーを冷却するために冷却水を使い、半導体・バッテリー企業も冷却や洗浄などに莫大な水を使う。大型データセンターの場合、毎日人口5万人の都市ほども水を使うという分析（リンカーン・インスティテュート）が出るほどだ。グーグ