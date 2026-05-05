中東情勢が激動する中、「水」が新たな衝突の火種として浮上している。2月末に米国・イラン戦争が勃発して以降、イランが海水を飲料水や生活用水に変える湾岸諸国の海水淡水化施設を繰り返し脅かしており、水資源が戦場の変数として浮上したためだ。気候危機と産業構造の変化で世界各地の水紛争が深刻化する中、戦争がその火種を大きくしたという指摘が出ている。国連大学水・環境・健康研究所（UNU INWEH、国連傘下機関）が今年初