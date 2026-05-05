2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。男性著名人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/10/21）。【画像】「すっかりやつれて別人みたい…」堤真一の“本気の役作り”が感じられる1カット＊＊＊NHK連続テレビ小説『ばけばけ』から初の“退場者”が出た。10月17日に放送された第15回で、郄石あかり演じるヒロイン・松野トキを幼い頃から気にかけていた雨清水傳（堤真一）が