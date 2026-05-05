ザンビア・ルサカで、世界報道自由デーに合わせて開かれた国際会議に出席したモハメド・ザカリアさん＝4日（共同）【ルサカ共同】5月3日の「世界報道自由デー」に合わせ、国連教育科学文化機関（ユネスコ）は4日、アフリカ南部ザンビアの首都ルサカで報道の自由をテーマとした国際会議を開いた。内戦が続くスーダンの報道の重要性について記者らが議論。参加者は「危険を乗り越え、声なき声を伝えなければならない」と決意を述べ