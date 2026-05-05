【ワシントン共同】米CBSテレビは4日、米軍が船舶を誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置に絡み、米海軍の駆逐艦2隻がペルシャ湾に入っていたと報じた。日時は不明。イラン側から攻撃を受けたが被害はなかったとしている。