お笑いタレント・有吉弘行（51）が4日、自身のインスタグラムを更新。母の死去を報告した。有吉は3日、「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」生放送内で母の死去を報告。この日の投稿では「母が亡くなりました」と改めて報告した。葬儀については「孫4人と大好きな花に囲まれて幸せな葬式だったと思います！」とし「花と犬と親父の世話に追われて忙しい人でした。お疲れ様でしたありがとう」と悼んだ。