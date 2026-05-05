映画監督の山田洋次氏（９４）が１日に東京・新文芸坐でイベント「名作発掘！昭和１００年、いま観たい映画〜新文芸坐編〜」を行い、「男はつらいよ」シリーズの思い出話などを紹介した。年齢を感じさせない姿で登壇。現在、映画舞台挨拶など芸能イベントに登場している芸能関係者では最年長クラスとみられる。山田監督は昨年後半は、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の舞台挨拶に倍賞千恵子や木村拓哉らと登場し、東京国際映画祭