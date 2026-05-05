2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。男性著名人部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/12/13）。【貴重画像】『北斗の拳』だけじゃない！ デビュー作や出世作など、武論尊さんが手掛けてきた数々の「名作たち」をたっぷり見る＊＊＊ 全世界での累計発行部数が1億冊を超える、アクション漫画の金字塔『北斗の拳』。2026年には、新作アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STA