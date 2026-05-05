昭和時代は小銭で食べられたラーメン東武スカイツリーライン（伊勢崎線）の「西新井駅」のホームにあった立ち食いラーメン店「西新井らーめん」。東京で最後のホーム内立ち食いラーメン店だった同店は、2026年3月31日に惜しまれつつも閉店しました。創業は1969年で、この場所での営業は56年間にもなります。【写真】えっ…これが「東京最後の駅ホームラーメン」内部とラーメンです半世紀以上のその営業期間中、鉄道と食の環境