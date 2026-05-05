犬の『テンションが急に下がる』理由 1.無視をされる 犬は仲間を大切にする生き物であり、仲間に無視をされるというのはとても悲しいことです。犬がいけないことをしたら怒るよりもその場からいなくなって無視をするのが効果的とされていますね。 忙しくて犬にあまりかまってあげない、留守番をさせる時間が長い、食事とトイレの世話をして同居するだけの関係になっていませんか？ 犬がかまってほしいときに飼い主