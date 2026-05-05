マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表FWマテウス・クーニャが、同クラブでの残り試合を欠場することになるようだ。4日、ブラジルメディア『ESPN』が伝えている。現在26歳のクーニャは昨夏にウルヴァーハンプトンから6250万ポンド（約133億円）の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入し、今シーズンはここまで公式戦33試合出場で9ゴール2アシストを記録している。そんなクーニャは3日に行われたプレミ