RB大宮アルディージャは、明日6日（水）に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-Bグループ 第15節いわきFC戦にて、大宮の選手が試合中に走った距離に応じて選手会が寄付を行うことが決定した。大宮は世界中から約31万人以上のランナーが参加し、参加費全額が脊髄損傷研究に寄付される世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」開催を記念した特別ユニフォームをホー