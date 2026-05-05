井上戦のラウンドガールを務めたあらた唯（左から2番目）（C）産経新聞社元看護師でタレントのあらた唯が5月2日、自身のインスタグラムを更新。2日に行われたプロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ含む「THE DAY」でラウンドガールを務めたことを報告した。【写真】なんともキュート！ラウンドガールを報告した実際の様子白いタイトなノースリーブ、赤がポイントとなったワンピースを身にまとい、公開