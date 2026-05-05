◇MLB アストロズ-ドジャース(日本時間5日、ダイキン・パーク)ドジャースの山本由伸投手が6回3失点で、今季3勝目の権利を手にしました。1点の援護をもらい、初回のマウンドにあがった山本投手でしたが、2アウト1、2塁から5番ホセ・アルテューベ選手に初球のカットボールをライト前にはじき返され、同点タイムリーを許すと、なおも2アウト1、3塁からブライス・マシューズ選手へ投じたカーブが大きく外れ、暴投で2点目を失いました。