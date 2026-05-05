「名探偵プリキュア！展なぜ？謎？インビテーション」横浜会場が2026年5月15日〜6月7日の期間に開催される。【画像】「名探偵プリキュア！展なぜ？謎？！インビテーション」展示イメージやノベルティ、オリジナルグッズなど「名探偵プリキュア！」の世界観を体感しながら謎解きを楽しめるストーリーダイブ型展示を行うイベント。フォトスポットの設置や、展示会オリジナルグッズの販売、コラボカフェメニューの提供なども行う