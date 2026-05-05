アメリカのトランプ政権がヨーロッパの防衛に消極的な姿勢を見せる中、ヨーロッパやカナダの首脳らが軍事力の強化と結束を強調しました。【映像】ヨーロッパ政治共同体の首脳会議の様子EUフォンデアライエン委員長「防衛と安全保障の分野でより一層の自立が必要です。我々自身を守るために軍事力を強化しなければなりません」EU＝ヨーロッパ連合の加盟国やイギリスなどで構成するヨーロッパ政治共同体の首脳会議が4日、アルメ