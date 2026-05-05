ベトナムとオーストラリアを歴訪中の高市総理大臣は、きょう5日、帰国します。LNGやレアアースの安定供給に向けた協力の強化を成果として強調しました。【映像】越と豪を歴訪中の高市総理の様子高市総理大臣「地域の国々と手を携えながら、進化したFOIP（「自由で開かれたインド太平洋」）の下での具体的な取り組みを進めて、インド太平洋地域全体をともに強く豊かにしてまいりたい」ベトナムでは、医療物資などの安定確保に向