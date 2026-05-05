お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自宅トイレにまつわるエピソードに共演者が悲鳴を上げた。これまで医療系バラエティー番組などで健康チェックをしてきたクロちゃん。最近出演機会がなく、また過去に大腸ポリープの切除を受けたこともあり、「4年半やってないから、さすがに怖いな」と、今回初めて自費で検査