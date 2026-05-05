お笑い芸人のＡＭＥＭＩＹＡが４日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、息子を溺愛し過ぎて、千鳥・大悟らから説教を受けた。この日は「こどもの日」を受け、芸人が子供と一緒に出演。その中でＡＭＥＭＩＹＡは長男と登場し、ＵＦＯキャッチャーに２万円をつぎ込んだ領収書を提出した。ＡＭＥＭＩＹＡは「ものすごい甘やかしている」と自認するほど、３８歳の時に誕生した息子を溺愛。「欲しいものは全部買っている」「２