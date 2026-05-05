ウクライナのゼレンスキー大統領は、モスクワで予定されている軍事パレードに戦車などが参加しないことについて「ロシアが強くないことを示している」と指摘しました。【映像】対ドイツ戦勝記念日のパレードの様子（去年の映像）ヨーロッパ政治共同体の首脳会合で4日、ゼレンスキー大統領は「この夏は、プーチンが戦争を拡大するか、外交に転じるかを決める瞬間となる」と述べ、ロシアへのさらなる制裁強化を求めました。ま