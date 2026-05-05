ハンタウイルスに感染すると、最初は倦怠（けんたい）感や発熱、悪寒、体の痛みといったインフルエンザのような症状が表れる/BSIP/Universal Images Group/Getty Images（CNN）大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどのげっ歯類が媒介するハンタウイルスと思われる集団感染が発生し、これまでに3人が死亡した。世界保健機関（WHO）によると、ハンタウイルスの症例は1例が確認され、疑わしい症例5例についても調査を行っている。