フジテレビの生田竜聖アナウンサー（37）が5日までに自身のインスタグラムを更新。「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）のキャスター陣とのお出かけショットを公開した。「4人でお出かけしました！」と記し、ともにキャスターを務める同局の伊藤利尋アナ、井上清華アナ、軽部真一アナとのフォーショットを披露した。「良き日でした明日も、がんばれます！」と記した。EXシアター有明に出かけたようで、こけら落とし公