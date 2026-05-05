アメリカ中央軍は足止めされている船舶が退避する支援の一環として、アメリカ船籍の2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。【映像】米商船2隻がホルムズ海峡通過と米中央軍発表アメリカ中央軍は4日、ホルムズ海峡を通過できずに足止めされている船舶を安全に誘導するための措置として、駆逐艦がペルシャ湾まで航行し支援にあたっていると明らかにしました。その結果、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと