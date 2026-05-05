山口・美祢（みね）市で4日夜、乗用車同士が衝突する事故があり、8歳の男の子を含む2人が死亡しました。4日午後10時前、山口・美祢市美東町の国道で「車同士の事故が発生している」と、近隣住民から110番通報がありました。警察などによりますと、子ども2人を含む家族4人が乗る普通乗用車と、対向車線を走っていた普通乗用車が正面衝突しました。この事故で4人が救急搬送され、萩市に住む8歳の男子児童と対向車線の車を運転してい