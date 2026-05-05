ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間4日、敵地でのアストロズ戦に先発登板。6回3失点と試合を作り、今季3勝目の権利を持って降板した。ドジャースは初回にカイル・タッカーの適時打で1点を先制。リードを持って登板した山本だったが、3・4月度の月間MVPに輝いた2番アルバレスに安打を許すなど一死一、二塁のピンチを招くと、5番アルテューベの右前適時打で同点に。直後には暴投で2点目を失い、逆転を許し