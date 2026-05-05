【モデルプレス＝2026/05/05】女優の堀田真由が5月4日、自身のInstagramを更新。出演ドラマでの金髪ボブ姿を公開した。【写真】28歳美人女優「二度見した」人生初“鼻ピアス”×金髪で雰囲気ガラリ◆堀田真由、金髪ボブ＆鼻ピで変身した姿披露堀田は、同日放送される人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（NHK総合／よる9時30分〜）に出演することを報告。「新人漫画家 西恩ミカを演じております