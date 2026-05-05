【モデルプレス＝2026/05/05】俳優の中尾明慶が5月3日、自身のInstagramを更新。自身の寝姿を公開した。【写真】37歳俳優「我が家も同じ」自宅での衝撃的な寝姿◆中尾明慶、自宅での寝姿披露中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗からの提案を明かし、自宅での寝姿を投稿。2台並べられたベッドの境界線を跨ぐようにダイナミックな体勢で寝る自身の姿を披露し、「これは私が悪いのでしょう