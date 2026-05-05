【第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 5月26日19時 配信開始予定 BANDAI SPIRITSは、「第14回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を5月26日19時から配信開始する。5月3日に配信スケジュールを公開した。 今回の配信では、「30 MINUTES MISSIONS」、「30 MINUTES FANTASY」、「30 MINUTES SISTERS」、「30 MINUTES PREFERENCE」の順に情報を公開。配信はYouTube上で行なう。 同