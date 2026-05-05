【チョイプラ スコープドッグ＆ターボカスタム [サンサ戦] 5機種セット 限定パック】 5月下旬 発売予定 価格：11,000円 キャビコは、プラモデル「チョイプラ スコープドッグ＆ターボカスタム [サンサ戦] 5機種セット 限定パック」を5月下旬に発売する。価格は11,000円。 本商品はOVA「装甲騎兵ボトムズ 野望のルーツ」に登場したAT「スコー