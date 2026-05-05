６日放送のＭＢＳテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜・後７時）は、「同業者が選ぶ！京阪神ホンマに美味（おい）しいパンランキング」を紹介する。京阪神の人気パン店の店主に、「自分の店以外に美味しいと思うパンは？」と禁断の質問。「もちろん自分のパンが一番。でもしいて言うなら…」「店名・顔出しＮＧでいいなら…」など、苦しい胸の内を漏らす店主が続出する中、「悔しいけど、あのパンは別格」「食べて衝