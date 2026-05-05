◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した敵地・アストロズ戦で先発し、６回９５球を投げて５安打３失点、８奪三振。打線の大量援護にも助けられて３勝目の権利を持って降板した。６回を投げ終えると、ベンチではロバーツ監督やプライアー投手コーチと笑顔