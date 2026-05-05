◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・畠世周投手、椎葉剛投手、嶋村麟士朗捕手の３選手が１軍に合流した。前日４日は初回に３点を先制したが、直後に今季初登板初先発の門別が４点を奪われて逆転。攻撃陣も２回以降、中日のドラフト１位・中西（青学大）の前に凡打の山を築いてプロ初勝利を献上した。３選手が嫌な流れを変えられるか―。