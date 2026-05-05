◆米大リーグヤンキース１２―１オリオールズ（４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が４日（日本時間５日）、本拠地・オリオールズ戦に「２番・右翼」で先発出場。初回に２戦連発の１４号先制２ランを放ち、現時点で村上宗隆（ホワイトソックス）を抜いてメジャー単独トップに浮上。１１点差がついた９回の守備から退いたが、４打数２安打４打点の大暴れでチーム