女優・嵐莉菜が２２歳の誕生日を迎えたことを報告した。３日にインスタグラムを更新し「本日、２２歳になりました！たくさんのお祝いメッセージ、本当にありがとうございます」とあいさつ。「正直、この１年を振り返ると本当にあっという間で、まだあまり実感はなくて、、でも、それだけ毎日が濃くて、充実した時間を過ごさせていただいていたんだなと、改めて感じています。こうして今の自分がいられるのは、いつも支えてく