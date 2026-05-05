３人組コーラスワークバンド「ＤａｎｎｉｅＭａｙ（ダニー・メイ）」が５日までに、韓国Ｓｐｏｔｉｆｙで、代表曲「未完成婚姻論」が１位を獲得。主要音楽チャートで驚異的な記録を更新し続けている。「未完成―」はＳＮＳを通じて急速に拡散。韓国のみではなく、日本国内でもバイラルチャート最高９位、ＹｏｕＴｕｂｅの人気ミュージックビデオＴＯＰ１００では３１位（前回５０位から急上昇）を記録している。ＭＶの総再生